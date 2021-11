Dans ces conférences inédites, données de 1994 à 2004, Michel Tournier accorde une grande importance à l’échange avec ses lecteurs. C’est avec humour qu’il présente ses expériences, comme son heureux échec à l’agrégation de philosophie, et dévoile, dans les coulisses de la création, son idéal de littérature : écrire des romans avec de la « philosophie de contrebande ».

Par leur complémentarité, ces conférences racontent le parcours de Michel Tournier et révèlent ses sources d’inspiration : il s’agit souvent de sa relation avec les livres qui l’ont inspiré, ceux de Kant, Flaubert ou Jules Verne, ou avec les personnalités qui l’ont marqué — on croise même le président Mitterrand descendant d’hélicoptère. Il arrive aussi qu’il dérive vers ses relations avec les éditeurs et les termes des contrats passés, ou bien vers les enquêtes préalables aux romans.

Voici une traversée malicieuse de l’œuvre de Tournier par Tournier, qui en montre l’extraordinaire cohérence et donne envie de tout (re)lire sans plus attendre.

