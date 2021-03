Michel Niqueux

Dictionnaire Dostoïevski,

Institut d'études slaves, collection "Clefs pour...", 2021.

EAN13 : 9782720406621.

Parution : 8 mars 2021 — 320 p. — 24 €

Une porte d’entrée dans l’univers fascinant mais complexe de l’œuvre de Dostoïevski, — c’est ce que veut être chacun des 118 articles de ce Dictionnaire, qui comporte

des notices sur tous les récits et les romans de Dostoïevski, qui permettent de dépasser le côté anecdotique des œuvres,

des articles transversaux sur la poétique et l’esthétique, ainsi que sur les grandes notions métaphysiques ou idéologiques qui s’affrontent dans le champ de bataille qu’est le cœur des personnages de Dostoïevski,

des entrées sur les écrivains qui en amont ont nourri Dostoïevski (Balzac, Gogol, Hugo, Pascal, Pouchkine, George Sand, etc.) et qui en aval ont eu, au XXe siècle en France, un dialogue fécond avec lui (Camus, Claudel, Gide, Malraux…)

... et des sujets inattendus comme le bestiaire de Dostoïevski, l’ennui, Lénine, la nourriture, le rêve du ménage à trois, le marquis de Sade, le soleil couchant, l’adverbe « soudain », etc..

Dans tous les cas, c’est Dostoïevski qui a d’abord la parole, avant de laisser place à ses commentateurs. Nourri de nombreux travaux français, russes et anglo-saxons, ce Dictionnaire s’adresse aux « débutants » comme à ceux qui sont déjà familiarisés avec le monde de Dostoïevski. Accompagné d’index, de bibliographies et d’illustrations, il est conçu pour faciliter ou enrichir la (re)lecture de l’œuvre de Dostoïevski, et paraît pour le bicentenaire de la naissance de l’écrivain.

Michel Niqueux est professeur émérite de l’Université de Caen-Normandie. Il a publié aux mêmes éditions L’Occident vu de Russie. Anthologie de la pensée russe de Karamzine à Poutine (deuxième édition, 2017).

Liste des articles

L’adolescent

Anna Grigorievna Snitkina

Argent

Athéisme

Bakhtine

Balzac

Beau, beauté

Bestiaire

Bible

Bobok

Bouffon

Camus

Carnets du sous-sol

Carnets de la maison morte

Catholicisme

Chaos

Chestov

Christ

Cinéma

Claudel

Cœur

Un cœur faible

La confession de Stavroguine

La « conversion » de Dostoïevski

Crime et châtiment

Culpabilité

Les démons

Diable

Dieu

Le double

La douce

Égoïsme

Enfants

Ennui

Enracinement dans le sol

Épilepsie

L’éternel mari

Europe

Fantastique

Femmes

Fourier

Les frères Karamazov

Freud

Gide

Gogol

Gorki

Herzen

Hugo

Humiliés et offensés

Récits humoristiques

Idée russe

L’idiot

Immortalité

Incipit

Le jeu, Le joueur

Journal d’un écrivain

Juifs

Kovalevskaïa

La légende du Grand Inquisiteur

Lénine

Dostoïevski dans les Lettres françaises

Liberté

La logeuse

Le Mal

Malraux

Maria Dmitrievna Issaïéva

Messianisme

Milieu

Napoléon

Narrateur

Nétchaïev

Nétotchka Nezvanova

Nietzsche

Nihilisme

Notes d’hiver sur des impressions d’été

Nourritures

Les nuits blanches

Occidentalisme

Orgueil

Parents de Dostoïevski

Pascal

Les pauvres gens

Pétersbourg

Récits pétersbourgeois

Pétrachevski

Peuple

Pierre le Grand

Pobédonostsev

Pouchkine

Monsieur Prokhartchine

Psychanalyse

Psychologie

Réalisme

Rêve du ménage à trois

Rêves et rêveurs

Sade

Sand

Schiller

Sectes

Slavophilisme

Socialisme

Soleil couchant

Soljénitsyne

Soloviov

Le songe d’un homme ridicule

Soudain, soudainement

Souffrance

Souslova

Suicide

Tchernychevski

Terre

Tolstoï

Tourguéniev

Traduire Dostoïevski

Utopie

Vie vivante

Vieux-croyants

Zossime

Table des matières

Présentation 7

Références bibliographiques abrégées 10

Transcription et translittération du russe en français 11

Les grandes périodes de la vie de Dostoïevski 16

Ordre de parution des œuvres de Dostoïevski 21

Dostoïevski de A à Z 23

Index des noms et des sujets 295

Index des œuvres et des personnages de Dostoïevski 305

Table des illustrations 312

Liste des articles du Dictionnaire 314