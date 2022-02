Depuis Nymphéas noirs Michel Bussi enchaîne les best-sellers. Dans un récit captivant, cet « inventeur d’histoires » nous invite au cœur des mystères de l’écriture, depuis les premières intrigues imaginées durant l’enfance en Normandie jusqu’à l’écriture du premier livre et l’euphorie des premiers succès. Un voyage littéraire dans les secrets d’écriture de l’auteur avec les quarante « commandements » du suspense et du twist.



« J’ai accumulé depuis quarante ans un nombre considérable d’histoires, d’embryons de récits, de points de départ intrigants… Tout un stock d’envies que j’ai développées pour mon seul plaisir, persuadé qu’elles ne deviendraient jamais des livres publiés. À ma plus grande surprise, année après année, ces histoires rêvées, ces personnages fantasmés, ces aventures qui me hantent depuis des décennies prennent vie. Ce stock de récits dormant dans ma mémoire est loin, très loin, d’être épuisé. »

Géographe de formation, longtemps professeur d’université à Rouen, Michel Bussi a eu, très jeune, le goût des mots et des intrigues. En quelques années, il est devenu l’un des auteurs les plus lus en France. Ses romans, qui allient suspense, virtuosité et émotions, décryptent notre société d’un regard à la fois juste et moderne, toujours empreint d’humanité. Une signature qui vaut aujourd’hui à l’auteur de Nymphéas noirs, Un avion sans elle, Maman a tort, Le temps est assassin, Au soleil redouté ou Rien ne t’efface d’être adapté avec succès en bandes dessinées, en séries pour la télévision et d’être traduit dans 37 pays. Nouvelle Babel est paru aux Presses de la Cité en 2022.