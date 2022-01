Préface d’Alex Januário. Illustrations de Sergio Lima, Guy Girard et Penelope Rosemont

Quel est le rapport du surréalisme au romantisme ? Dans un célèbre paragraphe du Second Manifeste du surréalisme (1930), André Breton écrivait : nous sommes d’accord pour être considérés, historiquement, comme la queue de la comète romantique. Mais il ajoute une note d’umour : il s’agit d’une queue éminemment préhensile… Une comète avec une queue de singe : l’image est sans doute surréaliste. On peut l’interpréter comme une référence au caractère actif du surréalisme, et sa capacité à saisir ce qui lui semble important. Mais d’autre part, la queue d’une comète n’est pas moins une jetée météorique de feu dans les hauteurs, une trace incandescente de lumière dans le dôme céleste.

La préface de ce recueil d’essais de Michael Löwy, que l’on doit à l’entreprenant éditeur brésilien de São Paulo Alex Januário, s’ouvre sur une citation du poète surréaliste Benjamin Péret : « comme une forêt qui attend le passage d’une comète pour / voir clair » (« Écoute », Je sublime, 1936). Qui se plaindrait d’un peu plus de lumière sur un monde dont la complexité croît en même temps que notre torpeur ? Le surréalisme théorisé en 1924 dans le premier Manifeste du surréalisme (Breton) et dans Une vague de rêve (Aragon) fournit-il encore des armes critiques suffisamment aiguës pour agir aujourd’hui ?