MemWar. Mémoires et oublis des guerres et des traumas du XXe siècle (Gênes, en ligne)

Université de Genova (Italie)

Le colloque international MemWar. ​​Souvenirs et oublis des guerres et traumatismes du XXe siècle (9-12 décembre 2020), organisé par le groupe de recherche du même nom du Département des langues et cultures modernes de l'Université de Gênes, se tiendra entièrement en ligne sur Plateforme Teams.

Le colloque, multilingue et pluridisciplinaire, abordera la question de la transmission de la mémoire du XXe siècle au XXIe siècle, explorant différents médias, supports et typologies textuelles, croisant les analyses historiques, linguistiques, littéraires, artistiques, etc.

Des informations détaillées sur la participation sont fournies sur la page du colloque

https://memwarunige.hypotheses.org/category/convegno-memwar.

Programme

09:00 Benvenuto delle autorità

09:20 Anna Giaufret: Apertura del convegno

09:50 Alessandro Portelli (Università di Roma La Sapienza): Bruce Springsteen, Diavoli e polvere: redenzione e paura fra Irak, Afghanistan e Vietnam

10:50 Pausa

Il discorso memoriale

Modera: Stefano Vicari

11:10 Marie-Anne Paveau: Mémoires situées. Quelques réflexions sur l’oubli, le nom propre et l’écoute – Université Paris 13

11:30 Andrea Gullotta: Cambiare i nomi delle vittime: la “guerra di memoria del gulag” in Russia– University of Glasgow

11:50 Caroline Laurent: Forgetting and Remembering France’s Tirailleurs Sénégalais – King’s College London

12:10 Discussione

12:30 Archivi vivi (laboratorio teatrale)

10 dicembre 2020

09:00 Panel Victor-E: Rubbles and Vaults. Making Use of the Non-Fiction. Film Heritage for Reassessing Trauma and Reconstruction Culture

Modera: Elisa Bricco

Johannes Praetorius-Rhein, Perrine Val, Lucie Česálková, Francesco Pitassio, Paolo Villa – Goethe-Universität Frankfurt am Main, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institute of Contemporary History (Czech Academy of Sciences), Università di Udine

10:00 Pausa

Memoria e Arte

Modera: Laura Quercioli

10:20 Lambert Barthélémy: Le casque, la route et les récits (de la mémoire anti-monumentale) – Université de Poitiers

10:40 Mathilde Salaün: Arts et mémoires du conflit interne péruvien (1980-2000) – Université de Toulouse Jean Jaurès

11:00 Yona Hanhart-Marmor: Quand le travail mémoriel dissimule le choix de l’amnésie. Les récits des narrateurs de la troisième génération après la Shoah – The Hebrew University of Jerusalem

11:20 Discussione

11:40 Pausa

12:00 Justina Smalkyte: Between the National and the Transnational: Holocaust Representations in Post-Soviet Lithuanian Museums – Sciences Po, Paris

12:20 Elena Ogliari: Il recupero dall’oblio dell’esperienza bellica irlandese: il caso di due mostre a Dublino – Università di Milano

13:00 Discussione

11 dicembre 2020

09:00

Panel MemWar: Per un glossario della memoria

Modera: Marie Gaboriaud

Alessia Cassani, Roberto Francavilla, Simona Leonardi, Laura Quercioli, Stefano Vicari (Università di Genova)

10:00 Pausa

La memoria di pietra: architetture e monumenti

Modera: Alessia Cassani

10:20 Arber Shtembari: « La reconnaissance par les pierres » – Une sociologie politique des formes symboliques réifiées dans l’après-guerre du Kosovo (1999-2006) – Université de Limoges

10:40 Gruia Badescu: Architectures of Memory: Urban Reconstruction and Dealing With the Past in Belgrade and Sarajevo – Universität Konstanz

11:00 Galit Noga-Banai: Stolpersteine and Commemoration of Twentieth-Century Trauma in Situ – The Hebrew University of Jerusalem

11:20 Discussione

11:40 Pausa

Racconto e memoria

Modera: Simona Leonardi

12:00 Lucia Cinato: Oblio collettivo e memoria storica. Analisi linguistica di luoghi ed emozioni in interviste autobiografiche a profughi tedeschi – Università di Torino

12:20 Eva-Maria Thüne: “Conflitti di lingue. Esperienze dei bambini del ‘Kindertransport’ alla vigilia della Seconda guerra mondiale’ – Università di Bologna

12:40 Discussione

12 dicembre 2020

09:00 Inocência Mata (Universidade de Lisboa): African Postcolonial Literature: The War Spectre

Presenta: Roberto Francavilla

10:00 Pausa

Costruzione e divulgazione della memoria

Modera: Marco Succio

10:20 Serena Spazzarini: Brundibár e il futuro della Memoria: progetti educativi e didattici per giovani e giovanissimi – Università di Genova

10:40 Sabina Macchiavelli: Il contributo del suono alla memoria del conflitto nella docufiction radiofonica contemporanea: uno studio di caso italiano – Ricercatrice indipendente

11:00 Maria Rita Leto: Guerra, memoria e post-memoria in Fatherland di Nina Bunjevac e Safe Area Goraždedi Joe Sacco – Università di Chieti

11:20 Claudia Sternberg: Broadening the Script, Augmenting Memory: Transnational First World War Films in the Centenary Years – University of Leeds

11:40 Discussione

12:00 Archivi vivi (laboratorio teatrale)

12:20 Pausa

Narrare la memoria

Modera: Elisa Bricco

14:00 Tossa Messan: Dialogisme de la mémoire du génocide – IFK- Kunstuniversität Linz in Wien

14:20 Julio Zarate-Ramirez: « Je ne suis pas complet de l’esprit » : la voix des victimes de la Guerre Civile au Guatemala dans Insensatez, d’Horacio Castellanos Moya – Université Savoie Mont Blanc

14:40 Discussione

15:00 Pausa

15:20 Chiara Rolla: Memoria in filigrana/filigrana della memoria: 1945 di Michel Chaillou – Università di Genova

15:40 Maximiliano Fuentes, Francesc Montero: The Memory of the Great War in Catalonia: Construction, Representation and Political Uses of the ‘Catalan Volunteers’ Myth – Universitat de Girona

16:00 Adina Balint: Représentations littéraires de la Shoah: transmettre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale – Université de Winnipeg

16:20 Discussione

16:40 Archivi vivi (laboratorio teatrale)

17:00 Anna Giaufret: Conclusioni

COLLEGAMENTO TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e3f156d734441bbbeb3c8b8805ee624%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0c099b9-773b-43c2-9bc1-c0ef67880895&tenantId=6cd36f83-1a02-442d-972f-2670cb5e9b1ai

CODICE (solo per utenti Unige): wfda1u0

GLI UTENTI NON UNIGE POSSONO USARE IL LINK QUI SOPRA INDICATO O ISCRIVERSI, CON ALMENO UNA SETTIMANA DI ANTICIPO, INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO

memwar.unige.2020@gmail.com