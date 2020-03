Mélissa Thériault, Cristiane Nascimento Rodrigues et Andreza Ferreira Silva (s.l.d.),

Autres voix. Textes en philosophies de l’existence,

DL&DR (Des livres et des réfugié-e-s), collection "Philosophie", 2020.

EAN13 : 9782981567062.

Enseigner les philosophies de l’existence au 21e siècle est un défi : les outils didactiques pullulent, mais beaucoup des ressources dédiées à l’enseignement de la philosophie de l’existence présentent un corpus exclusivement masculin. Aux côtés de Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, on trouve parfois, au mieux, Simone de Beauvoir et Hannah Arendt comme fleurs à la boutonnière, dans l’ombre de leurs illustres collaborateurs masculins. Pourtant, la condition féminine est une situation privilégiée pour comprendre certains aspects de l’existence humaine et nombre d’autrices ont produit des textes des plus pertinents sur ces questions.

L’idée d’un recueil de plumes féminines s’est ainsi imposée afin d’explorer les thèmes et textes qui ont été laissés de côté par les auteurs canoniques. Le pari était d’arriver à produire un outil didactique qui puisse être utilisé seul ou en guise de complément aux ressources déjà disponibles et qui, tout en couvrant les thèmes classiques, élargisse le champ de réflexion.

La sélection présentée ici plaide pour une conception de l’écriture philosophique plus libre et près du corpus littéraire : on y trouvera par conséquent des écrits qui ne sont pas nécessairement cantonnés à la forme argumentative classique, mais qui portent la marque d’une expérience vécue, à savoir des extraits de lettres ou des notes personnelles.

Avec des extraits de textes de : Thérèse d’Avila, Marie de l’Incarnation, Germaine de Staël, Simone Weil, Simone de Beauvoir.

À propos des éditrices:

Andreza Ferreira Silva étudie le portugais, l'anglais et la littérature à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Ses recherches actuelles sont consacrées à la critique féministe et à la littérature de langue anglaise. Cristiane Nascimento Rodrigues étudie les langues et la littérature française à l’Universidade Estadual Paulista (UNESP) ; elle est également diplômée en langue et littérature portugaises et espagnoles par l’Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, (2014). Mélissa Thériault est professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2013. Spécialisée en philosophie de l’art, elle s’intéresse aux usages éthiques, politiques et existentiels de l’art et de la littérature, de même qu'à la contribution des femmes à la philosophie par le biais de pratiques d'écritures atypiques telles que l'autofiction.

Aperçu du contenu

Remerciements et crédits

Présentation générale

Comment utiliser ce recueil

Thérèse d’Ávila : conscience et subjectivité

Marie de l’Incarnation : aller à la rencontre de l’autre

Germaine de Staël : dialoguer avec la mort

Simone Weil : la foi, le doute et l’engagement

Simone de Beauvoir : les corps et la fabrication de l’existence

