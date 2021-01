Mélanie Waldor,

Clara et autres écrits, dont deux lettres inédites

Présentation de Barbara T. Cooper, avec la collaboration de Roger Little

L'Harmattan, coll. Autrement Mêmes, 2021

196 p. — EAN: 9782343223322 — PDF: 9782140169137.

Cent cinquante ans après la mort de Mélanie Waldor (1796-1871), femme trop souvent réduite au modèle d'Adèle dans une pièce d'Alexandre Dumas dont elle fut la maîtresse, l'ensemble de son œuvre n'est toujours pas bien connu. Nous proposons de faire découvrir ici un petit nombre de textes de Waldor dont l'action se passe au moins en partie dans un cadre colonial.

Ces textes nous transportent à l'île Maurice, en Martinique, au Mexique et à Madagascar, mettant toujours ces sites lointains en rapport avec la France métropolitaine.

Ce volume comprend aussi deux textes de Waldor sur les femmes auteures et deux lettres inédites qui éclairent ses rapports avec d'autres personnalités de son époque.

Sommaire

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Mélanie Waldor : une femme de lettres à (re)découvrir … vii

Clara, un roman sentimental … … … ix

Clara : lointain écho de romans antérieurs et double refus xiii

Une double blessure … … … … xviii

Le plus de Waldor … … … … xxi

L’épisode martiniquais de La Coupe de corail … xxii

Des insurgés noirs invisibles … … … xxvii

« La Mexicaine », poème de Waldor … … xxviii

« Un voyage à Madagascar » : leçon de géographie dans un salon … xxix

Conclusion … … … … … xxxi

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxxiii

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxxv

CLARA … … … … … 1

Extrait de La Coupe de Corail … … … 85

XII … … … … … 87

XIII … … … … … 91

XIV … … … … … 97

XV … … … … … 104

XVI … … … … … 108

XVII … … … … … 114

XVIII … … … … … 121

XIX … … … … … 123

XX … … … … … 129

XXI … … … … … 135

XXII … … … … … 139

ANNEXES … … … … … 147

1 : « La Mexicaine » … … … … 149

2 : « Un voyage à Madagascar » … … … 153

3 : « De l’influence que les femmes pourraient avoir

sur la littérature actuelle » … 167

4 : « Les femmes auteurs » … … … 175

5 : Lettre de Mélanie Waldor à Mme Salvandy … … 179

6 : Lettre de Mélanie Waldor au Dr Vallerand … … 183

Voir le livre sur le site de l'éditeur…