Souvent réduits au rôle de consommateurs passifs et excessifs, les fans méritent pourtant l’attention particulière que leur portent les fan studies. Qui sont vraiment les fans ?



Le fandom prolonge un produit culturel mainstream par des productions officieuses au sein de réseaux d’amateurs passionnés. Les séries télévisées sont un vecteur majeur de mobilisation des fans : fan art, fanfictions, wikis, cosplay... Leurs personnages deviennent supports de revendications, de militantisme et d’activisme, en particulier concernant la recherche d’identité et les minorités sexuelles. Au cœur de la culture participative, les fans explorent l’intersection du personnel et du sociétal.

Mélanie Bourdaa se propose d'explorer ces questions dans cet ouvrage afin de montrer que les publics fans sont des publics actifs, experts, producteurs de sens et de contenus via leur créativité. Cette exploration se fait à travers de nombreuses études de cas (Supergirl, Grey's Anatomy, Battlestar Galactica, Wynonna Earp, The 100 entre autres).

Table des matières

Introduction

Partie I - Politique(s) du et des fans : activisme et engagement social

Chapitre 1 - Les fan studies en question : définitions et méthodologies

Culture de la convergence et culture de la participation

Études de fans et fan studies

Définitions des fans et de la communauté de fans

Méthodologies et méthodes des études de fans



Chapitre 2 - Activisme culturel et social des fans

Quand les fans défendent leur série favorite

Le personnage, étendard de l'activisme fan

Wonder Woman, héroïne féministe

Leia, symbole de la résistance

Le collectif, force de proposition et d'action



Chapitre 3 - Representation Matters : les représentations fictionnelles à l'écran et leurs réceptions par les fans

L'importance de la représentation des minorités sexuelles dans les productions audiovisuelles

Le statut du personnage lesbien dans les émissions de télévision américaines : rapide contexte historique

Exemples de représentation dans les séries télévisées

Le coming out, révélation identitaire

Contexte télévisuel et narratif des trois séries

Révélation au cercle amical

Révélation à la famille

Réactions des fans : un miroir représentatif et une aide au coming out

L'impact des représentations sur les fans : l'activisme en action

Au-delà du sentiment de trahison : queerbaiting, les fans de The 100 et l'activisme



Partie II - Pratiques de fans

Chapitre 1 - L'individu et le collectif : être fan dans une communauté de fans

S'éloigner de l'analogie au religieux

La communauté de fans : un collectif composé d'individualités

Multi-fandom : les multiples résidences de fans

Héritages familiaux et affiliations numériques

Le mentorat : entre clivages et entraide



Chapitre 2 - Pratiques de fans et acquisitions de compétences

Archivage, préservation et bases de données : la mémoire sérielle conservée par les fans

Battlestar Galactica Museum : la construction d'un musée virtuel

La construction collective du wiki de fans : l'exemple de Westworld

Travail de fans vs cadeau à la communauté

Le cosplay : performance et corps comme vecteur de l'activité de fans

Créations de fans et construction d'un univers commun



Chapitre 3 - Earpers : le « famdom », la communauté comme famille

Identités numériques des fans et de la communauté des fans de la série

La communauté, une famille choisie

L'activisme et l'engagement civique des Earpers

Activités et créativité des fans de la série



Conclusion

Bibliographie