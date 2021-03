Barbara Meazzi,

Il fantasma del romanzo. Le futurisme italien et l'écriture romanesque (1909-1929),

Chambéry, Presses universitaires Savoie Mont Blanc, 2021

430 pp., 30 €, EAN 9782377410590

Malgré l'absence d’un appareil théorique, force est de constater que le futurisme a produit des textes en prose que l’on peut légitimement appeler «romans». Si l’on s’en tient aux suggestions de la critique contemporaine, qui n’est pas du tout unanime quant aux œuvres et aux auteurs, on compterait une dizaine de romans, en tout et pour tout, entre 1910 et 1935. Pour notre part, nous avons comptabilisé un nombre de romans écrits par les futuristes nettement plus élevé: Palazzeschi, Corra et Ginna, Buzzi, Carli, Cangiullo, et puis Fillia, Brosio, Casavola, Folgore et Marinetti lui-même, dont on a finalement peu étudié la production romanesque, impriment et diffusent toutes sortes de «romans», antiromans, poèmes-romans, tentatives de romans, chaque texte affichant et revendiquant une spécificité futuriste.

Force est de constater, dès lors, que les futuristes se sont approprié l’écriture en prose et ont essayé d’en faire un terrain d’expérimentation: peut-on légitimement penser qu’elle est futuriste? Un romancier futuriste écrit-il un roman ou un roman futuriste? Existe-t-il un «roman» futuriste ?

Sommaire

Introduction

« Le roman se meurt, le roman est mort » 11

Première partie : La fondation du futurisme 25

Chapitre I

Mafarka le futuriste ou l'imposture mythologique du futurisme 27

Chapitre II

Le cas de Paolo Buzzi, futuriste et romancier 65

Chapitre III

Palazzeschi : la littérature romanesque futuriste entre incongru et Perelà 99

Chapitre IV

Sam Dunn entre subversion et fantastique futuristes 127

Chapitre V

Le futurisme et le paradoxe romanesque chez Arnaldo Ginna 157

Deuxième partie : « Il romanzo deve morire » : Marinetti et l'écriture romanesque 185

Chapitre VI

L'industrie éditoriale dans les années dix et vingt 187

Chapitre VII

Écrire la guerre : Marinetti et les projets romanesques 227

Chapitre VIII

« Dopo la guerra le forze mancano » :

Marinetti romancier entre 1918 et 1920 267

Chapitre IX

«… Si chiamava Dina ed era mite » :

Marinetti et l'expérimentation romanesque 311

Chapitre X

L’expérience de l’écriture collective :

« dix auteurs en quête de lecteurs » 347

Épilogue

La fin de l’expérimentation 389

Bibliographie sélective

Quelques romanciers futuristes 401

Index des noms 413