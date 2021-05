Maupassant

La Sicile précédé de La côte italienne

PRÉSENTATION

Maupassant voyage le long des côtes italiennes et en Sicile en 1889. La Sicile est le récit trépidant de ce voyage mené à toute allure et dans les ambiances les plus contrastées. De Palerme à Taormine, puis de Catane à Syracuse, Maupassant sillonne l’île : il est saisi par la beauté des villes, des paysages et des sites grecs, il nous fait partager son émerveillement devant les splendeurs architecturales (chapelle Palatine, cathédrale de Monreale), son effroi face à la réalité la plus âpre (momies du monastère des Capucins, visite des mines de soufre), et l’intensité d’un périple où s’enchaînent excursion dans les îles éoliennes et ascension de l’Etna, point d’orgue de sa vie errante.



On attend le lever du soleil qui apparaît derrière les côtes de la Calabre. Elles jettent au loin leur ombre sur la mer, jusqu’au pied de l’Etna, dont la silhouette sombre et démesurée couvre la Sicile entière de son immense triangle, qui s’efface à mesure que l’astre se lève. On découvre alors un panorama ayant plus de quatre cents kilomètres de diamètre, et mille trois cents de circonférence, avec l’Italie au nord et les îles Lipari, dont les deux volcans semblent saluer leur père ; puis, tout au sud, Malte, à peine visible. Dans les ports de la Sicile, les navires ont l’air d’insectes sur la mer.