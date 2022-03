Si la philosophie qui s’est développée en France dans les années 1970 autour de Deleuze et Guattari, Derrida, Lyotard constitue un objet d’étude dans le champ de la philosophie, elle l’a été beaucoup moins dans celui de la stylistique. Or, ces pensées se fixent pour fin, de renouveler la pensée à partir de leur écriture ou de leur style. Le livre propose de prendre au mot et au sérieux ces philosophes et de comprendre, par une plongée au cœur de leurs textes, la façon dont ils ont opéré une telle reconfiguration de la pensée philosophique.

*

Que nous dit le style d’un philosophe sur sa pensée ? Que fait le style à la pensée ? Ces questions se posent avec une acuité particulière au tournant des années 1970 en France. Sur fond d’une vivacité inédite d’échanges entre littérature, linguistique et philosophie voit le jour un ensemble d’œuvres philosophiques dont celles de Derrida, Lyotard, Deleuze et Guattari sont exemplaires, qui partagent l’ambition de reconfigurer le logos par leur style. C’est à partir de ce style que l’ouvrage se propose de saisir ce geste philosophique. Invitant à une plongée dans ces œuvres qu’il analyse d’un point de vue pragmatique, linguistique et rhétorique, il entend ainsi dévoiler en quoi le style comme lieu vif du texte est la condition même d’une réinvention de la philosophie. On voudrait, par ce pas de côté méthodologique et disciplinaire, aider à lire autrement les textes philosophiques.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Maîtresse de conférences en stylistique et sémiotique comparée à Sorbonne Université, Mathilde Vallespir est l’autrice de Lire, écouter, exorciser la guerre. Essai de sémiotique comparée (Paris, Honoré Champion, 2012) et de travaux sur l’écriture de la philosophie, dont Lire Derrida ? Autour d’Éperons. Les Styles de Nietzsche, en collaboration avec Dominique Maingueneau (Limoges, Lambert-Lucas, 2015).