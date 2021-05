distanciel (lien Zoom)

Mastériales 2021 : "Des femmes, des sons, des silences, une voix ?" (en ligne)

Master mention "Lettres et Humanités"

Université de Reims Champagne-Ardenne

20 mai 2021

PRÉSENTATION

Cette journée d'études sera consacrée, le matin, à une table ronde, qui réunira étudiants de master et doctorants, à propos de la question : "Du mémoire de master à la thèse : évolution ou révolution ?".

L'après-midi, qui réunira étudiants de master, doctorants et chercheurs confirmés, sera consacré à des communications sur le sujet suivant : "Des femmes, des sons, des silences, une voix ?", dans une perspective interdisciplinaire, et notamment dans celle de l'histoire des représentation et de la poétique de la représentation, à partir d'un corpus transséculaire, tout à la fois littéraire, artistique, filmique et radiophonique.

Depuis les années 1980, nombre de colloques et séminaires ont été consacrés à la représentation de la femme, ou du féminin, selon différentes approches critiques, dont, notamment, l'histoire des représentations. Ainsi, tout récemment, Erika Wicky a lancé un appel à communication pour un atelier de la SERD (Société des Etudes Romantiques et Dix-neuvièmistes), intitulé "Femmes, féminité et parfums au XIXe siècle : imaginaires olfactifs et construction du genre".

C'est dans cette perspective que, pour la première édition des Mastériales du master mention "Lettres et Humanités" de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, l'on voudrait s'interroger, sous le titre : "Des femmes, des sons, des silences, une voix ?", sur les femmes et le son, à parti d'un corpus transséculaire, tout à la fois littéraire, artistique, filmique et radiophonique, avec le souci d'articuler histoire des représentations et poétique de la représentation, et de convoquer plusieurs approches (historique, littéraire, artistique, philosophique, sociocritique, éthnocritique, politique).

Plusieurs pistes de réflexion, sans exclusive, sont proposées :

- il conviendrait tout d'abord de saisir, dans la représentation de la femme, le jeu entre bruit, son, voix, chant, et de se demander si ces manifestations sonores déterminent une tension entre nature (le bruit, le cri, auquel est souvent associée la femme) et culture (la voix travaillée, le chant) ou l'abolition de cette tension, et si, lorsque le chant devient art, la distinction entre masculin et féminin est maintenu.

- il s'agira aussi de s'interroger sur une sociologie du son et une possible sémiotique sociale par le son, qui peut varier selon les époques (est-il de bon ton de faire du bruit, certains bruits, d'émettre certains sons ?).

- la femme dessine-t-elle par le son un espace, un territoire qui lui soit propres ?

- interrogation qui conduit à penser le lien entre pouvoir et son, pouvoir et voix : à quels sons la femme ou certaines femmes sont-elles soumises ? A l'inverse, par quels sons et par quelle voix, par quels silences aussi, la femme exerce-t-elle un pouvoir, et lequel, et vis-à-vis de qui (la question du point de vue sera à prendre en compte) ?

Pour exercer ce pouvoir, doit-elle endosser un rôle masculin ou occuper un statut singulier (la sorcière, la sybille...), ou dépasser sans l'effacer la distinction féminin/masculin (voir La Voix des femmes, journal fondé en 1848) ?

- du point de vue de la poétique, comment écrire ou peindre le son, la voix de la femme ? Y a-t-il un traitement spécifique par rapport au personnage masculin ?

- en quoi la nature du média influe-t-elle sur la conception et la réception de la voix de la femme, des femmes (par exemple, le passage de la radio à l'affichage mural dans les campagnes féministes actuelles) ?

Toutes suggestions qui, par leur perspective transséculaire et transdisciplinaire, visent à fédérer les travaux des étudiants de master et des doctorants en Lettres et Sciences Humaines de l'URCA mais aussi d'autres universités et à inviter leurs enseignants à nourrir leur réfléxion.

PROGRAMME

Matin

(en distanciel, par lien Zoom, adressé aux participants)

9h30. Ouverture de la journée par Léa Lallement et Manon Lorrain (étudiantes de master, CRIMEL).

Table ronde (étudiants de master et doctorants)

Du mémoire de master à la thèse : évolution ou révolution ?

Animateur : Quentin Lamorlette (étudiant de master, CRIMEL)

10h. Interventions des étudiantes et étudiants du master 2 "Lettres et Humanités" (Léa Damoiseau, Marie Daumont, Apolline Gautier, Coraline Hipolito, Léa Lallement, Quentin Lamorlette, Manon Lorrain, Wendy Perrin, Thomas Rollin) sur les questions et difficultés rencontrées lors de la préparation de leur mémoire (sources, rapport au discours critique, choix et construction du sujet et de la réflexion).

Animatrices : Rose-Lucie Cahoua (doctorante, CRIMEL), Léa Lallement (étudiante de master, CRIMEL), Manon Lorrain (étudiante de master, CRIMEL), Flore Verdon (docteur, CRIMEL)

10h30. Du sujet de mémoire au sujet de thèse (choix, construction du sujet, corpus, méthode).

11h. Les conditions de réalisation de la thèse (charte de la thèse, contrats doctoraux, gestion du temps, équilibre entre vie professionnelle, personnelle, familiale et recherche).

11h30. La thèse : la fin, et après ? (quand arrêter les recherches et la rédaction ? Poursuites d'études, débouchés).

Intervention d'Agnès Faller (Conservateur, responsable de la Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, URCA).

12h. Présentation par Marie Daumont (étudiante de master, CRIMEL) et Nathalie Preiss (CRIMEL) de l'édition critique électronique du Carnaval du ditionnaire (1874) de Pierre Véron, sur la plateforme PLANETE.

Après-midi

(en distanciel, par lien Zoom, adressé aux participants)

Des femmes, des sons, des silences, une voix ?

Animatrices : Léa Lallement (étudiante de master, CRIMEL) et Manon Lorrain (étudiante de master, CRIMEL)

14h30. Justine Cudorge (doctorante, CERHIC, URCA, et PRaME, Univerté de Namur) : "Dimension acoustique et manifestations de l'agentivité féminine : entendre et faire entendre sa voix dans la familia royale (VIe-VIIesiècles)".

15h. Margaux Gérard (doctorante, CRIMEL, URCA) : "Le rôle de la voix dans la construction du personnage de la mère dans La Promesse de l'aube de Romain Gary".

15h30. Discussion et pause.

16h. Laureline Chatriot (étudiante de master, CERHIC, URCA) : "La figure de la sorcière, une porte-parole féministe ? Etude de la voix, des silences et des sons dans les revues Sorcières et New Witch".

16h30. Andrew Watts (professeur, Université de Birmingham) : "Balzac, la radio, et l'adaptation de la voix féminine : quelques psites de réflexion".

17h. Discussion, conclusion et perspectives.

Comité scientifique : Régine Borderie (co-responsable du master mention "Lettres et Humanités", CRIMEL), Frédéric Gugelot (responsable du parcours du master "Histoire" : "Normes, Cultures, Pouvoirs"), Jean-Louis Haquette (directeur du CRIMEL), Nathalie Preiss (co-responsable du master mention "Lettres et Humanités", CRIMEL), Karin Ueltschi (directrice adjointe de l'Ecole doctorale SHS, CRIMEL).

Comité d'organisation : Léa Lallement et Manon Lorrain, étudiantes du master 2 mention "Lettres et Humanités", avec la collaboration de Léa Damoiseau, Apolline Gautier, Coraline Hipolito, Wendy Perrin, Thomas Rollin, et la participation de Marie Daumont, Quentin Lamorlette, tous étudiants du master 2 mention "Lettres et Humanités", et d'Emma Simon, L3 Lettres Modernes.

Contacts :

Nathalie Preiss (responsable des Mastériales) : nathalie.preiss@univ-reims.fr

Stéphanie Hatat (responsable du secrétariat du CRIMEL) : stephanie.hatat@univ-reims.fr

Plamena Zhekova (responsable du secrétariat du master mention "Lettres et Humanités") : plamena.zhekova@univ-reims.fr

POUR TOUTE PARTICIPATION, MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS ADRESSER A L'ADRESSE SUIVANTE : nathalie.preiss@univ-reims.fr