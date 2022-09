Souvent évoquée, la figure de Fanon reste mal connue. Les textes ici rassemblés montrent la richesse de son œuvre mue par une ambition constante : analyser les causes de l’oppression et lutter pour la libération des peuples. À la croisée de différents champs – antiracisme, psychiatrie, philosophie, anti-colonialisme – son œuvre fonde une pensée révolutionnaire et humaniste. Tout en contextualisant ses grandes analyses – l’expérience du racisme, la violence révolutionnaire – cet ouvrage présente aussi certains textes moins connus (la psychiatrie en contexte colonial, le dévoilement des Algériennes par l’armée française…). Comme dans le reste de la collection « Découvrir », chaque extrait est commenté et agrémenté de pistes bibliographiques « pour aller plus loin ».