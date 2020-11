Marie Mennessier-Nodier

Correspondance. Tome II,

Saint-Pol-sur-Ternoise, Pont-Audemer, Nonant-le-Pin, Fontenay-aux-Roses (1849-1892)

édition de Jacques Geoffroy

Paris, Classiques Garnier, coll. Correspondances et mémoires, 2020

EAN : 9782406096702 - 895 p. — 63,00 €

Marie Mennessier-Nodier (1811-1893), fille de Charles Nodier et Muse de l’Arsenal, fut musicienne et femme de lettres. Son dialogue avec les milieux artistiques et avec sa propre famille a alimenté une abondante correspondance, dont le second volume couvre la période 1849-1892.

