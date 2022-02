Cet ouvrage n’a pas pour but de proposer une nouvelle interprétation des contes de Marie-Magdelaine de Lubert, mais de fournir sur elle des renseignements biographiques et bibliographiques qui permettront à ses lecteurs de la replacer dans son cadre historique.



La première partie, préparée par Marie-Thérèse Inguenaud, est une édition critique de la correspondance qu’elle a entretenue avec Loppin de Gemeaux entre 1767 et 1782.



Dans la deuxième partie, Blandine Gonssollin propose une édition critique de trois réécritures de Mlle de Lubert : La Tyrannie des fées détruite, ou l’Origine de la machine de Marli (1756), la Suite et conclusion du Roman comique de Scarron (1771) et l’adaptation en prose de « Peau d’âne » (1781). Dans la troisième partie, David Smith présente la bibliographie des œuvres de Mlle de Lubert, la plus exhaustive qui existe actuellement.

Marie-Thérèse Inguenaud, maître de conférences honoraire à l’Université de Paris VII, a collaboré à l’édition des Correspondances d’Helvétius et de Mme de Graffigny, et publié le Journal des parlementaires exilés à Bourges. 1753-1754 (Honoré Champion, 2016).

Blandine Gonssollin est professeur de lettres dans l’enseignement secondaire. Elle est titulaire d’un Master de recherche en littérature du XIIIe siècle et a publié plusieurs articles sur les contes de fées de Mlle de Lubert.

David Smith, professeur émérite à l’Université de Toronto, a dirigé une édition de la correspondance d’Helvétius et a collaboré à celle de Mme de Graffigny. Il a également préparé des bibliographies des œuvres de ces deux auteurs. Avec Marie-Thérèse Inguenaud, il a publié une édition des lettres de Destouches à Mme de Graffigny, ainsi qu’une étude sur Octavie Belot, présidente Durey de Meinières.



L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com