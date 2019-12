Pierre Michon, la littérature et le sacré

Ouvrage coordonné par Marie-Ève Benoteau-Alexandre

Éditions Le Manuscrit, "L’Esprit des Lettres", décembre 2019

*

EAN13 : 9782304047844.

Nombre de pages : 396

Prix de l'ouvrage : 31,90 euros

*

DESCRIPTION :

L’œuvre de Pierre Michon, contemporain majuscule, rencontre un public toujours grandissant. Mais alors que l’importance du sacré y est manifeste, elle n’avait encore jamais été étudiée pour elle-même. C’est à quoi s’attache cet ouvrage, parcourant les différents textes de Pierre Michon pour y mettre en évidence la nature et la fonction du sacré. Sacré chrétien et sacré archaïque s’y rencontrent, s’y affrontent, dans un tressage de références qui irrigue la prose de Michon et participe à son identité même. Essentiel à l’élaboration d’une écriture qui voit en Dieu le dédicataire de l’art, le sacré ne saurait pourtant se réduire à la littérature : le traitement que lui réserve Michon le fait apparaître comme l’un des centres de gravité de sa vision du monde.

*

Table des matières :

Avant-propos

par Marie-Ève Benoteau-Alexandre

Des os avec du texte autour

par Jean-Claude Pinson

Pierre Michon, lecteur de l’Ancien Testament

par Gaël Prigent

David et les Psaumes chez Pierre Michon

par Gaël Prigent

Un texte d’été

par Agnès Castiglione

Les deux corps du roi. Les mythologies d’auteur de Pierre Michon

par Aude Bonord

Ceci est mon corps, Minuscule et infini

par Hervé Menou

Sanctoral de Pierre Michon

par Agnès Castiglione

Avatars de l’expérience épiphanique dans Mythologies d’hiver

par Sylvie Vignes

Abbés : figures de la (dé)sacralisation

par Marie-Ève Benotau-Alexandre

Puissance(s) de Michon

par Stéphane Chaudier

Sainteté et sacré archaïque : le saint et le « falli »

par Jean-Paul Pilorget

Michon ou la « proximité des chairs souffrantes »

par Gaël Prigent

De la «dévotion» à la «croyance» : à la recherche de la «présence réelle»

par Marie-Ève Benoteau-Alexandre

La cruauté sacrificielle dans La Grande Beune

par Carole Auroy

La Grande Beune : le féminin de la mère... à tuer ou à écrire ?

par Anne-Marie Picard

Les Aztèques de Pierre Michon

par Agnès Castiglione

Les monstres et le monstrueux, ou l’envers du sacré

par Denis Labouret

***

Les articles réunis dans cet ouvrage sont le fruit de deux journées d’étude organisées à l’Université d’Angers le 9 avril 2014 et le 16 juin 2015 par Marie-Ève Benoteau-Alexandre, et d’un colloque, co-organisé par Carole

Auroy (Université d’Angers), Marie-Ève Benoteau-Alexandre, Denis Labouret (Université Paris-Sorbonne) et Alain Schaffner (Université Sorbonne Nouvelle), les 19 et 20 mai 2017.

Se sont ajoutés à l’ensemble des articles issus de la journée d’étude organisée le 10 novembre 2018 au Centre d’Études du Saulchoir par le frère Philippe Verdin (o.p.), sous le titre « Le terreau chrétien dans l’œuvre de Pierre Michon ».

Marie-Ève Benoteau-Alexandre enseigne en classes préparatoires. Ses travaux portent sur les liens entre littérature et spiritualité dans la littérature du XXe siècle, notamment chez Claudel.