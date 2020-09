Marie de France, Lais

Ed. et trad. de l'ancien français : Alexandre Micha

GF Flammarion, 2020

*

352 p.

6,90 EUR

EAN : 9782081516397

*

DESCRIPTION :

Marie de France est le nom, doux et noble, de notre plus ancienne poétesse. D’elle, nous ignorons presque tout sinon que son œuvre fut écrite en Angleterre, à la cour du roi Henri II Plantagenêt, un des foyers littéraires les plus brillants du XIIe siècle.

Composés vers 1160 à partir d’anciens contes bretons, les Lais sont des récits d’amour et d’aventure, où le merveilleux s’unit harmonieusement à la description du monde courtois et aristocratique. Avec sobriété, Marie de France y évoque la douleur de la solitude et de la séparation, l’aspiration au bonheur et la foi dans une passion capable de défier les conventions sociales. En décrivant les gestes, les attitudes et les détails de la vie réelle, elle saisit les nuances du sentiment et révèle les secrets de la vie intérieure.

