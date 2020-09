Marie Audran et Gianna Schmitter (dir.),

TransLittératures, TransMédialités, TransCorporalités. Littératures latino-américaines (2000-2018),

PSN, 2020, 340p. , PSN, 2020.

EAN13 : 9782379060472.

Qu’advient-il de la littérature latino-américaine au XXIe siècle ? Quelles répercussions ont les nouveaux médias, les réseaux sociaux, les luttes féministes, la remise en question d’une société patriarcale et hétéronormative sur la littérature qui s’écrit depuis l’an 2000 ? Cet ouvrage entend rendre compte des transformations des productions littéraires de ces vingt dernières années en proposant de les appréhender depuis le préfixe trans. En effet, la catégorie post à travers laquelle ont été pensé la politique, l’histoire, les arts et la littérature de la moitié du XXe siècle ne semble plus pouvoir rendre compte d’une littérature qui transpose, traverse et mélange les genres et les traditions littéraires, l’histoire et l’actualité, les médias et les matérialités. Les mutations de l’extrême contemporain invitent donc à repenser les catégories depuis lesquelles se pense et se lit la littérature.

Cet ouvrage collectif propose dans un premier temps une réflexion théorique sur ce passage au paradigme trans et sa matérialisation au sein de ce que nous avons appelé les TransLittératures avant d’ouvrir une plateforme de réflexions où dialoguent des articles basés sur des textes littéraires latino-américains publiés de 2000 à 2018 que nous avons organisée en trois volets : mémoires, nomadismes et performances, envisagés non pas comme catégories fixes mais bien comme dynamiques qui interagissent entre elles. Cette première cartographie des TransLittératures latino-américaines ouvre donc la voie à une exploration des modalités, stratégies et expressions trans dans la production littéraire de l’extrême contemporain qui inspirera, nous l’espérons, des travaux à venir. Car les mutations continues du présent nous mettent au défi passionnant de reconfigurer en permanence nos modes de lecture.

Sommaire :

Dans la mesure où les dynamiques suivantes [x. MÉMOIRES, i. NOMADISMES, o. PERFORMANCES] agissent de façon transversale parfois au sein d’un même article, suivant le principe de l’hyperlien, il est donc possible de lire chaque article depuis plusieurs entrées [x; i; o] figurées entre parenthèses derrière le nom de chaque contributeur·rice

Reinaldo Laddaga

Prefacio

Marie Audran & Gianna Schmitter

Introduction. TransLittératures — TransLiteraturas

x . MÉMOIRES

Émilie Delafosse (i)

De Operación Masacre à Proyecto Walsh ou les métamorphoses du récit / De Operación Masacre à Proyecto Walsh o las metamorfosis del relato

Nicolás Folch Maass (i)

Transmédialité et politique de l’autophagie chez Synco de Jorge Baradit / Transmedialidad y política de la autofagia en Synco de Jorge Baradit

Françoise Bouvet (o)

Corps trans et corps maltraités dans la Colombie de Desaparición de Gustavo Forero Quintero (2012) / Cuerpos trans y cuerpos maltratados en la Colombia de Desaparición de Gustavo Forero Quintero (2012)

Ricardo Bedoya Forno (o/i)

Cuerpos hirientes, textos heridos: formas de la dislocación en Bioy de Diego Trelles Paz y La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez/ Corps blessants, textes blessés : formes de la dislocation dans Bioy de Diego Trelles Paz et La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez

Silvina Sánchez (o)

Deseos de abyección. Cuerpos y subjetividades en La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara / Désirs d’abjection. Corps et subjectivités dans La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara

Alicia Montes (i/o)

Zombis: literatura e historia argentina en la novela Berazachussets de Ávalo Blacha. Monstruosidad y Revolución / Zombis : littérature et histoire argentine dans le roman Berazachussets de Ávalo Blacha. Monstruosité et Révolution

I. NOMADISMES

Ricardo Torre (o)

Cuerpos de raros diseños. Geografía y arqueología de las TransCorporalidades en la narrativa de Marcelo Cohen / Des corps à conception étrange. Géographie et archéologie des TransCorporalités dans l’œuvre narrative de Marcelo Cohen

Amélie Florenchie (x)

Literatura transmedial y transnacional con El Winnipeg. El barco de la esperanza de María Mencía / Littérature transmédiale et transnationale dans El Winnipeg. El barco de la esperanza de María Mencía

David Gondar (o)

Belén Gache et Milton Läufer : surexposition et dissimulation dans la poésie argentine interactive / Belén Gache y Milton Läufer: Sobre-exposicicón y disimulación en la poesía argentina interactiva

Gianfranco Selgas

Estéticas transgenérico-textuales y transmediales en la ensayística de Sergio Chejfec y Roberto Echeto / Esthétiques de transgénéricité textuelles et de transmédialités dans les essais de Sergio Chejfec et Roberto Echeto

Beatriz Velayos Amo

A través del cuerpo: la enfermedad como desafío en la obra de Lina Meruane / À travers le corps : la maladie comme défi dans l’œuvre de Lina Meruane

o. PERFORMANCES

Miriam Chiani (i)

Una poética trans: sobre Marcelo Cohen / Une poétique trans : à propos de Marcelo Cohen

Laura Balaguer (i)

Osos, Ours, Solo osos de Diego Vecchio : un exemple de transmédialité de la littérature argentine / Osos, Ours, Solo osos de Diego Vecchio: un ejemplo de transmedialidad de la literatura argentina

Paula Daniela Bianchi (x/i)

Transcuerpos y fronteras móviles en Rivera Garza y Cabezón Cámara / Transcorporalités et frontières mobiles chez Rivera Garza et Cabezón Cámara

Mauricio Echeverry Hurtado

La vida es una performance: exploración de las relaciones entre la música y los cuerpos en Aeropuertos y Sudor de Alberto Fuguet / La vie est une performance : exploration des relations entre la musique et les corps dans Aeropuertos et Sudor d’Alberto Fuguet

Jordana Maisian (x)

Devenir-autre, devenir-végétal, devenir-monstrueux. Architectures textuelles de l’enfermement dans l’œuvre de Mauricio Rosencof/ Devenir-otro, devenir- vegetal, devenir monstruoso.Arquitecturas textuales del encierro en la obra de Mauricio Rosencof

Marie Rosier (x)

Narrar el cuerpo femenino: violencia y resistencias en Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara/ Raconter le corps féminin : violence et résistances dans Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara

Oscar Gamboa Duran (i/x)

Cuerpo y texto plástico en narrativas venezolanas trans del siglo XXI / Corps et texte plastique dans la fiction vénézuélienne trans du xxie siècle

Marie Audran & Gianna Schmitter

Conclusion générale

Index des noms