Marie-Antoinette

Lettres inédites

Albin Michel, 2019

320 p. — EAN13 : 9782226445285

Marie-Antoinette était-elle une intrigante aux ordres de l’Autriche, une femme de l’ombre prête à tout pour nuire à la France, comme la dépeint une certaine légende noire, ou une pauvre créature dépassée par les événements ? Elle a été présentée comme l’une et l’autre selon les convictions des historiens eux-mêmes, souvent plus soucieux de raconter leur vision de la fin de l’Ancien Régime que de laisser parler les documents. Parmi les archives, les lettres et billets qu’elle échange, durant une vingtaine d’années, avec l’ambassadeur impérial à Paris, lèvent un coin du voile.

Publiée pour la première fois en intégralité, la centaine de courriers envoyés au diplomate autrichien nous donne à lire les propres mots de Marie-Antoinette, parfois tracés à la hâte et raturés, et à entendre sa voix. Si souvent déformée par les contemporains et par les commentateurs, c’est la voix d'une femme qui, de son vivant et jusqu’à nos jours, a suscité passions ou prises de position extrêmes.

L’historienne Catriona Seth accompagne d’une fine et passionnante analyse cette correspondance exceptionnelle.

