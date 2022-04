Marguerite de Valois

Mémoires et autres écrits 1574-1614

édition d'Éliane Viennot

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de la Renaissance, 2022 (réimpression de l'édition de 1999)

Les Mémoires ont fixé dans l’imaginaire de la postérité l’image d’une femme intelligente et intrépide, qui avait traversé la Saint-Barthélemy et bravé l’autorité royale durant des années. À ce texte sont joints le Mémoire justificatif, le Discours docte et subtil sur la Querelle des femmes ainsi que les poésies.

Table des matières