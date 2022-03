Marcel Conche, disparu en mars 2022 à la veille de son centième anniversaire, occupe parmi les philosophes français une place singulière. Il est l'un des meilleurs spécialistes de la philosophie grecque qu'il a longtemps enseignée en Sorbonne. Simultanément il a élaboré une pensée originale, prenant pour objets principaux la nature, l’homme et la morale, qui se distingue par sa clarté et sa profondeur.

Au sein d’une œuvre foisonnante portée par un style d’une rare limpidité, ce volume offre un parcours cohérent et représentatif de la diversité des thèmes abordés par Marcel Conche. Il regroupe ses textes d’historien, fin connaisseur d’Héraclite et d’Épicure, ainsi qu’un ouvrage original sur Montaigne considéré avant tout comme un philosophe de la « conscience heureuse ». Il permet de mieux saisir les jalons fondateurs de sa propre théorie philosophique, où Conche s’attache aussi bien à la question du temps, de la mort, de la souffrance des enfants, du monde et de l’apparence, qu’à celle de son athéisme original et de sa vision profondément naturaliste de l’homme et de son environnement.

Marcel Conche est un « sage », qui a cherché toute sa vie à développer une véritable pensée pratique, préoccupée des normes qui nous aident à bien vivre et nous obligent à respecter la morale, dont il développe une approche peu commune, fondée sur le dialogue entre les hommes. Il a été enfin l’un des premiers philosophes contemporains à se soucier de l’avenir de la nature et à plaider pour sa protection, anticipant l’une des grandes questions de notre temps.

