Édition remaniée et mise à jour de Pour Bourdieu (2018)

Pierre Bourdieu (1930-2002) est le sociologue le plus important de la seconde moitié du XXe siècle. Son œuvre demeure pourtant mal comprise, surtout en France, où elle fait l’objet de controverses toujours vives.

Pour lui redonner toute sa portée et éclairer les débats, Marc Joly procède en trois temps. Il montre comment Bourdieu, dès le début des années 1960, s’est donné les moyens de refonder théoriquement la tradition sociologique européenne. Il interprète ensuite la puissance du cadre conceptuel « bourdieusien » – la triade habitus-champ-capital – à l’aune des caractéristiques historiques et épistémologiques de la sociologie entendue comme science sociale par excellence. Il examine, enfin, les résistances théoriques, idéologiques et politiques que la démarche scientifique de Bourdieu n’a cessé de susciter.

De là une introduction originale au travail de Pierre Bourdieu autant qu’un plaidoyer vigoureux pour une épistémologie sociologique.

Chargé de recherche au CNRS (laboratoire Printemps, UVSQ), Marc Joly est l’auteur de Devenir Norbert Elias (Fayard, 2012), La Révolution sociologique (La Découverte, 2017) et Après la philosophie (CNRS Éditions, 2020).

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article de Gisèle Sapiro sur cet ouvrage…