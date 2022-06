Madeleine de L'Aubespine

Cabinet des saines affections

édition de Colette H. Winn

Présentation :

Durant les temps troublés des guerres civiles, cet ouvrage, dans le sillage des Essais de Michel de Montaigne, propose des discours à même de procurer le repos de l’esprit et de l’âme. La présente édition situe l’œuvre dans son contexte littéraire et intellectuel et aborde la question de son attribution.

Table des matières