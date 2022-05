Madame de Pringy

Les differens caracteres des femmes du siecle avec La description de l'amour propre (Édition de 1694)

édition de Constant Venesoen

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de la Renaissance, 2022 (réimpression de l'édition de 2002)

Au cœur de la querelle des Anciens et des Modernes, Madame de Pringy fait œuvre de moraliste et analyse plusieurs types de femmes, toutes coupables, selon elle, d'amour-propre. Ce traité, d’une valeur sociologique indéniable, rétablit une vue plus équilibrée sur le bouillonnement social de la fin du xviie siècle.

