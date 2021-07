Michel Vachey

Archipel plusieurs (1967-1987)

Flammarion, mai 2021

Paru le 05/05/2021 — 464 p. — EAN : 9782080232885

De son vivant, Michel Vachey (1939-1987) a occupé une place étrange, un peu fantomatique, dans le paysage littéraire français – ce qui tient autant au caractère expérimental de son œuvre qu’à l’intransigeance de sa démarche. Circulant entre les genres (de la poésie au roman, tour à tour mis en pièces), adepte du collage et du détournement, il a publié quelques livres au Mercure de France, puis chez Bourgois, collaboré à plusieurs revues majeures de l’époque, travaillé avec les peintres de Supports/Surfaces et s’est consacré dans les dernières années de sa vie à des travaux plastiques (estampages, caviardages, lacération de ses propres livres…) avant de se donner la mort en 1987. Malgré son amitié avec Michel Butor, Alain Borer, Pierre Pachet notamment, aucun de ses livres n’était plus disponible depuis des lustres.

Le but d’Archipel plusieurs est de redonner à lire cet auteur inclassable, à travers un choix de textes et d’images qui mettent l’accent sur son travail poétique, y compris dans sa dimension visuelle.

