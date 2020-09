Pathologie du cadre. Quand l'Art Brut s'éclate

Michel Thévoz

Éditions de Minuit, 2020.

160 p.

18.00 €

ISBN : 9782707346391

Le cadre, cet accessoire excentrique, qui n’est ni dehors ni dedans, et qui échappe à toutes nos catégories, vient paradoxalement au centre de l’attention philosophique en raison même de son indétermination. D’autant que, au-delà de la toile peinte, il se reconduit comme le principe régulateur de l’espace urbain, des artefacts, de l’organisation sociale et de l’ordre symbolique en général.

Les auteurs d’Art Brut, qui, par définition, ne sont pas assujettis à nos conventions culturelles, en font un usage insolite et déconstructeur, qu’il serait par trop expéditif de verser dans le registre de la pathologie. Car, justement, de telles irrégularités nous amènent à envisager le cadre sous une incidence d’étrangeté. Peut-être son office de protection physique et de suspension murale n’est-il qu’un alibi utilitaire au formatage idéologique dont il détermine les axes.

S’il est vrai que le pathologique éclaire le normal, on franchit en l’occurrence un seuil de réversion : c’est le cadre lui-même, dans son principe et son usage culturel, qui est susceptible d’une pathologie, sous l’éclairage de l’Art Brut.



Cet ouvrage précède et accompagne l’exposition “Pathologie du cadre”, présentée du 15 janvier au 16 mai 2021 à la Collection de l’Art Brut à Lausanne.