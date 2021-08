À plus forte raison. Maurice Blanchot, 1940-1944

Michel Surya,

Suivi de deux lettres de Jean-Luc Nancy

Hermann, coll. Le Bel Aujourd'hui, septembre 2021

EAN: 9791037008657 — 60 p. — 14,50 €

Maurice Blanchot est un écrivain et un penseur considérable, auquel la modernité doit beaucoup. L’objet de ce livre est de revenir sur son passé politique lointain. Ce texte, qui fait suite à L’Autre Blanchot (2015), centré sur la période d’avant-guerre, se consacre aux années 1940-1944. Parce que Blanchot n’a pas tout dit à leur sujet, et parce qu’il a écrit des choses dont l’inauthenticité est maintenant démontrable. Silence, inauthenticité – à quoi se reconnaît une certaine mémoire politique française. Il est temps de lever le voile sur la mémoire intellectuelle, à plus forte raison sur celle de Maurice Blanchot.

