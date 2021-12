Von der Forschung ist häufig übersehen worden, daß Sebald darauf hingewiesen hat, daß er Anhänger archaischer Denkweisen sei. Die Arbeit untersucht, worauf diese Denkweisen abzielen, und kommt zu dem Schluß, daß Sebald einer Realitätsauffassung anhing, die archaisch und mit der heutigen, nachsokratischen Realitätsauffassung nicht vereinbar ist. Sie ist kulturell mit der Melancholie überliefert worden. Die Untersuchung zeigt die Konsequenzen für sein Schreiben und sein Erzählen auf, insbesondere hinsichtlich der Trennung von Autor, Erzähler und Leser.



INHALT



1 Sebald und die Melancholie: Einführung und Problemstellung

1.1 Die Erfindung des Holocaustautors Sebald

1.2 Das Problem der unterschiedlichen Editionen



2 Die Melancholie

2.1 Die Ursprünge der archaischen Melancholie

2.2 Das Problem der Komplexität des Begriffs



3 Die Historie der Melancholie

3.1 Die Bezeichnung der Krankheit ‚Melancholie‘

3.2 Das Viererschema der Humoralpathologie und seine Beziehung zu den Wurzeln der griechischen Philosophie

3.3 Die Pythagoreer

3.4 Der Weg zur Viersäftelehre

3.5 Die Humoralpathologie als Konstrukt

3.6 Das Strukturelle der griechischen Melancholie und seine Folgen

3.7 Der positive Wahn



4 Vergleich einer inhaltlichen und einer strukturellen Perspektive

4.1 Die Rezeptionsgeschichte der Humoralpathologie

4.2 Astrologische Auskleidung der Melancholie

4.3 Kosmologische Ausprägung

4.4 Der griechische Götterhimmel als Quelle astrologischer Betrachtung

4.5 Kronos und der Zusammenhang von Entmächtigung und Tod

4.6 Der Planet Saturn

4.7 Das goldene Zeitalter

4.8 Die Acedia als Melancholie des Mittelalters

4.9 Barock und Vanitas



5 Theoretische Fragmente als Konsequenz der Melancholie

5.1 Die Melancholie als Geburtshelfer einer alternativen Unordnung

5.2 Ordnung und Unordnung als Auswirkung des Strukturellen

5.3 Die griechischen Götter

5.4 Weitere Konsequenzen des neuen Weltbildes

5.5 Die Hereinnahme der Dialektik

5.6 Sebald und Adorno

5.7 Die negative Dialektik und ihre literarische Umsetzung

5.8 Der Unterschied zwischen Philosophie und Literatur



6 Das literarische Subjekt

6.1 Die subjektive Realität des Individuums

6.2 Die Erinnerung als Erzeugung von Identität

6.3 Die Erinnerung bei Leibniz

6.4 Weitere Konsequenzen der negativen Dialektik Adornos

6.5 Adorno und Sebald: Philosophie und literarische Realität

6.6 Unsagbarkeit

6.7 Sprache: Individualität und Zugriff

6.8 Identität und Wahrheit

6.9 Der Negativismus



7 Die Sicht auf die Kunst

7.1 Die Kunst und das Sichtbarmachen der anderen Realität

7.2 Der Gedanke der nicht erfaßbaren Wahrheit außerhalb der Negativen Dialektik Adornos

7.3 Die Identität

7.4 Regression

7.5 Auswirkungen der Frankfurter Schule

7.6 Ausbau der Humoralpathologie in der Rezeption

7.7 Die Funktionalität des Individuums und seiner Psyche



8 Raum und Zeit

8.1 Zeit- und Raumvorstellung als Handreichung der narratologischen Zweiweltigkeit

8.2 Raum und Zeit

8.3 Die Zeit bei Sebald

8.4 Der Spezialfall des Augenblicks und des Plötzlichen

8.5 Augustinus: Rückbindung der Zeit an die Psyche

8.6 Konsequenzen für das Schreiben

8.7 Inszenierung der Zeit

8.8 Renaissance und Folgende

8.9 Bergson



9 Die Melancholie in der Moderne

9.1 Hinwendung zur Moderne

9.2 Die Zeit bei Benjamin: Gegenwart und Geschichte

9.3 Verlust der Erfahrung

9.4 Benjamins Begriff der Erfahrung

9.5 Konkrete Umsetzung des Zugriffs auf die Vergangenheit bei Sebald

9.6 Der Kunstcharakter des literarischen Textes



10 Figuration der Melancholie im Erzählen: Inszenierungen

10.1 Der Garten und das Grün-weiße

10.2 Die Abbildung

10.3 Photos der Vergangenheit

10.4 Errichtung einer Literatur

10.5 Der Versuch der Autonomisierung der Literatur

10.6 Das Konzept der „absoluten Literatur“

10.7 Der Deterritorialisierte

10.8 Die Ausgewanderten in LiL

10.9 Das Auswandern bei Gerhard Roth als Blick der Literatur auf die Realität

10.10 Prostitution und vorgeschichtlicher Zustand

10.11 Beispiele für die Umsetzung des Abstraktionsprozesses

10.12 Phantastische Literatur

10.13 Skizzierung und Zusammenfassung der Weltsicht Sebalds



11 Das Erzählen

11.1 Die Lebensrealität und die integriert-antagonistische Wirklichkeit

11.2 Die Diskussion der Melancholie

11.3 Melancholie in der Literatur

11.4 Das Problem der Darstellung allgemein

11.5 Ikonographische Darstellung der Melancholie

11.6 Die Wirkung der Deckungsgleichheit von Beschreibung und Gegenstand

11.7 Beschreibung und Gegenstand

11.8 Konsequenzen der melancholischen Selbstreflexivität

11.9 Relationales Element und Subjektivität

11.10 Literatur und Philosophie im archaischen Griechenland

11.11 Sebalds Konstruktion der Realität

11.12 Vorläufiges Fazit: Bilder und Brüche der Melancholie

11.13 Die melancholische Realität als Erzählwirklichkeit

11.14 Konsequenzen der Melancholie für eine Literatur der Moderne

11.15 Die Grübelei als prinzipielles Hinterfragen: Denkfigur und Kompositionsprinzip

11.16 Literarische Bausteine

11.17 Fluchtreflex der literarischen Protagonisten

11.18 Die Darstellung des Gesamten

11.19 Die melancholische Alltagsrealität

11.20 Das Element des Scheiterns als Lebensgefühl

11.21 Distanziertheit und Umsturz

11.22 Der Bereich auf der Grenze

11.23 Im Selbst zuhause

11.24 Die Entgrenzung der Melancholie

11.25 Die Entgrenzung bei Adorno und Benjamin

11.26 Die Ausgangslage für Sebalds Literatur

11.27 Die Selbstreflexivität als Struktur des Literarischen

11.28 Relationale Ausrichtung der Literatur

11.29 Die Umsetzung der theoretischen Verhältnisse in Literatur .

11.30 Die Metabeschreibung als Erzählvorgang des Erinnerns und des Raums

11.31 Eine dritte, reale Welt aus zwei realistischen .

11.32 Die Erzählung auf dem Umschlagpunkt, literarischer Raum und Erzählraum

11.33 Melancholiker und realer Mensch .

11.34 Der Augenblick, die Jetzt-Zeit, die Strukturlosigkeit .

11.35 Der Zugriff auf das Unbestimmte des literarischen Kunstwerks im Lichte der Literaturtheorie

11.36 Die gesellschaftliche Loslösung von Kunst im Lichte der Melancholie



12 Die Erinnerung

12.1 Erinnerung und Identität: Unterschiede zwischen Wissenschaft und Literatur

12.2 Der Rückgriff auf Benjamin und Canetti

12.3 Die gemeinsame, archaische Grundlage als Auftrag an die Literatur

12.4 Erinnerung und das Bewußtwerden des eigenen Selbst

12.5 Der Ausbruch aus dem Diesseits

12.6 Erinnerung, Vergangenheit und Schreiben am Beispiel der Geschichte um Henri Beyle

12.7 Die Erzählung um Beyle als Beispiel einer Jenseitsreise

12.8 Die Derangiertheit des Individuums

12.9 Der Blick nach drüben und die Erinnerung

12.10 Aura, Blick

12.11 Ein Blick auf Benjamin

12.12 Die prägende Erfahrung, die Erzählrealität und die Existenz in zwei Welten

12.13 Verzicht auf die Festlegung der Erinnerung

12.14 Die Inszenierung des Zugriffs

12.15 Der Zugriff in der Anmutung

12.16 Das Schreiben

12.17 Sebald zu Handke und zur Kunst

12.18 Aussagen Sebalds zur Kunst



13 Fazit



Bibliographie