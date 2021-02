Mihail Sebastian

La ville aux acacias

Traduction (Roumain) : Florica Courriol

Mercure de France

Bibliothèque étrangère

Paru le 08/10/2020

224 p. — EAN : 9782715255302

Quand arriva le printemps, Adriana retrouva une ancienne mélancolie, de vagues désirs, des plaisirs incertains. Ses yeux s’embuaient sans motif apparent, ses paupières s’alourdissaient d’une mystérieuse torpeur, ses seins frissonnaient sous le tissu de ses robes. Elle attendait, sans savoir quoi.

À quinze ans, Adriana attend l’amour, bien sûr. Ravissante adolescente, élevée au cœur de la bourgeoisie roumaine des années 1920, elle découvre ses premiers émois, d’abord pour un beau cousin, puis pour un jeune étudiant.

Mais à part un flirt de plus en plus poussé, rien n’est permis. Jusqu’au jour où la passion risque de tout emporter…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La douleur intime de Mihail Sebastian", par Jean-Yves Potel (en ligne le 10 février 2021)

Écrivain juif roumain, Mihail Sebastian (1907-1945) est connu pour son bouleversant Journal (1935-1944), traduit par Alain Paruit en 1998 (Stock). Mais c’était aussi un romancier et un dramaturge. Plusieurs de ses textes ont paru ensuite, confirmant son grand talent. Il ne manquait que la traduction de son premier roman, La ville aux acacias, écrit vers ses vingt-trois ans et considéré en Roumanie comme un classique. Le voici et, effectivement, c’est un modèle sur l’apprentissage amoureux, ou sur la vie tout court.