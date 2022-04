Campagnes de France et d’Albanie (1940-1941)

Préface de : Marie-Hélène Angelini, Traduit par : Marie-Hélène Angelini

« On trouve rarement pareille cohérence entre l’homme qui vit et l’homme qui écrit, pareille densité d’écriture. »

Primo Levi



À la guerre, remarque Mario Rigoni Stern, on peut mourir à vingt ans, en une seconde, sur l’herbe, en plein printemps.

Aucune polémique, aucun pathos, aucun héros dans le récit de cette guerre qui emmena Mario Rigoni Stern en France et en Albanie de 1940 à 1941, rien que la réalité.

Tourmenté par les souvenirs et par les poux, Rigoni Stern traverse cette épreuve en moraliste pacifique.

« Pour la plupart d’entre nous commença la fin de tout. »

Garçon courageux sans se poser en héros, le futur écrivain est une estafette efficace. Rien ne lui échappe. Il note tout. [...] Écrite trente ans après les faits, sans effets, cette œuvre forte est celle d’une belle âme qui n'a jamais renoncé à croire en l'homme.

Le Figaro Littéraire - 17/02/2022

Mario Rigoni Stern (1921-2008) est un des plus grands écrivains italiens contemporains. Une œuvre précieuse et émouvante (Le Sergent dans la neige, L’Année de la victoire, Les Saisons de Giacomo), mais aussi un homme d’une très haute conscience morale. Aux Belles Lettres, plusieurs de ses livres ont été publiés : Retour sur le Don (2020), Le Courage de dire non. Conversations et entretiens, 1963-2007 (2018), En Guerre (2022) et Requiem pour un alpiniste (2022).

SOMMAIRE

Préface

I. Sur le front Ouest

II. Halte dans le Trentin

III. Neige et boue

IV. Se laisser vivre