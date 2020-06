Autant en emporte le vent - vol. 1 & 2

Margaret Mitchell

Traduit par Josette Chicheportiche

Gallmeister éd.

coll. "Totem"

ISBN 978-2-35178-710-6 & ISBN 978-2-35178-746-5

Parution le 11/06/2020

720 p. & 720 p.

1861, Géorgie. Scarlett O’Hara a seize ans. Elle a devant elle l’avenir radieux d’une riche héritière de Tara, une importante plantation de coton. Mais la guerre civile est sur le point de plonger dans le chaos le pays tout entier, et Scarlett a le coeur brisé : Ashley Wilkes vient d’en épouser une autre. Pour fuir son chagrin, elle va s’installer à Atlanta, impatiente de goûter à l’énergie d’une grande ville. Là, un certain Rhett Butler, à la réputation douteuse de contrebandier, commence à s’intéresser à Scarlett et son caractère rebelle. Un duel de séduction s’engage alors, et ils vivront ensemble les pires heures du siège d’Atlanta.

Couronné par le prix Pulitzer, immortalisé à l’écran avec les inoubliables Vivien Leigh et Clark Gable, best-seller absolu, Autant en emporte le vent est une fresque intemporelle sur l’amour et la guerre.

Pour la première fois, une nouvelle traduction depuis celle de l’édition d’origine en 1939.

*

Publié en 1936, Autant en emporte le vent est un classique de la littérature américaine. Lauréat du prix Pulitzer en 1937, vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, le roman est porté à l’écran deux ans plus tard par Victor Fleming. Ce technicolor flamboyant donnera l’un des films les plus aimés et les plus oscarisés du cinéma, avec Clark Gable et Vivien Leigh, jouant un couple devenu mythique. Roman populaire incontournable, véritable saga romanesque, Autant en emporte le vent dépeint une époque cruciale de l’histoire de l’Amérique, la guerre de Sécession, et le destin singulier d’une héroïne intemporelle.

DANS LA PRESSE

Cette nouvelle version a nécessité un an de travail et de recherches de la part de la traductrice Josette Chicheportiche qui a eu la difficile tâche de revisiter une oeuvre, superbe et flamboyante, mais aussi terriblement datée et scandaleuse dans sa façon de décrire les rapports raciaux dans le Sud esclavagiste. — Alain Jean-Robert, TV5 MONDE

Evidemment, pour nous tous, il ne pouvait pas porter un autre titre. [...] Cela sonne comme une évidence. C'est d'ailleurs sous ce titre emblématique qu'une nouvelle traduction du pavé de Margaret Mitchellparaît aujourd'hui chez Gallmeister. Un véritable évènement éditorial. — Jérôme Dupuis, L'EXPRESS

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…