Martin Mirabel

Germain Nouveau - Un cœur illuminé

Michel de Maule éd., coll. "Le quai", avril 2021

EAN : 9782876237254

Provençal ayant vécu à Paris et voyagé à travers les continents, adorateur du soleil mais gouverné par la lune, à la fois mystique et charnel, peintre et poète, passant de l'allure d'un dandy à celle d'un mendiant, Germain Nouveau (1851-1920) aura vécu sous le signe de la contradiction, avec excès et démesure ; en tout et pour tout. Il fut l'ami des grands poètes de son temps, notamment Rimbaud avec qui il vécut à Londres au moment des Illuminations ainsi que Verlaine avec qui il fréquenta les églises comme les débits de boissons.

Pour l'essentiel, son œuvre fut publiée après sa mort. Louis Aragon le considérait "non comme un poète mineur mais un grand poète. Non un épigone de Rimbaud : son égal". Cent ans après sa mort, il est désormais temps de le découvrir.