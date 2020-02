MAURICE MAETERLINCK

Pelléas et Mélisande

Édition d'Arnaud Rykner

Collection Folio théâtre (n° 199), Gallimard

Parution : 06-02-2020

240 p. — ISBN : 9782072866111.

Golaud rencontre Mélisande au fond d’une forêt. Il ne sait qui elle est ni d’où elle vient, et elle-même ne sait pas le lui dire, semblant perdue dans la forêt comme sur la terre. Golaud épouse Mélisande et l’emmène chez lui, au pays d’Allemonde, où règne le vieil Arkël. Mais Mélisande tombe amoureuse de Pelléas, le frère de Golaud. Tout pourrait conduire à une simple tragédie bourgeoise, dans ce conte aux allures médiévales. Mais le mystère qui entoure chaque personnage, la manière dont chacun semble étranger à lui-même et aux autres, les forces irrésistibles qui les entraînent, érigent cette histoire au rang de mythe. Il est temps de redécouvrir ce grand texte, au-delà de l’opéra de Debussy.

