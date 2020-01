Il était une fois les révolutions

Mathilde Larrère

Illustrations d’Agata Frydrych

éd. Le Détour

Parution : 3 octore 2019

224 p. — ISBN : 979-10-97079-46-8

Il était une fois les révolutions regroupe les textes que l’historienne Mathilde Larrère a écrits initialement pour ceux qui la suivent sur Twitter ou dans ses chroniques, sur le thème des révolutions. Elle nous fait vivre, à leurs dates anniversaires, le récit des luttes qui ont contribué à émanciper les peuples et les fait résonner avec les combats d’aujourd’hui.

Il était une fois la Révolution est une merveille d’habileté, mêlant exigence historique et humour. L’énergie communicative de l’autrice redonne toute sa force au courage de ces héros et héroïnes du passé.

Le lecteur peut piocher, mois par mois, dans les récits : révolutions du XIXe et du XXe siècles, anecdotes surprenantes, faits historiques méconnus, chansons, slogans, tags, recettes de cuisine… Ces textes nous parlent des révolutions du monde entier et de celles et ceux qui ont lutté pour la liberté, et du devenir de leurs espoirs. Une chronologie et un index permettent des recherches thématiques. L’ouvrage est enrichi d’illustrations.

Révolution française, Haïti, 1830, 1848, La Commune, Mexique, Russie, Allemagne, Chine, Cuba, mai 1968, Portugal, etc.

L’autrice

Mathilde Larrère est historienne spécialiste du XIXe siècle. Elle enseigne à l’université de Marne-la-Vallée. Elle tient également une chronique d’histoire pour Arrêt sur Image et dirige, avec Laurence De Cock, pour Politis, la rubrique « L’Histoire n’est pas un roman ». Pour lire ses threads historiques sur Twitter : @LarrereMathilde.

Voir le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La révolution en almanach", par Maïté Bouyssy (en ligne le 14 janvier 2020).

Si vous avez besoin de débriefer après tout ce que vous aurez entendu de haineux face aux grèves, de réveillons familiaux en médias divers, précipitez-vous sur ce livre joyeux et irrévérencieux de Mathilde Larrère qui aborde de façon aussi sûre que méditée ce qui se doit aux révolutions. Le bonheur d’Il était une fois les révolutions, qui devrait trôner au pied de tous les sapins où se trouvent rassemblés bien des âges, tient à son style d’almanach.