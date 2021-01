MARCEL JOUHANDEAU , MICHEL LEIRIS

Correspondance (1923-1977)

Édition de Denis Hollier et Louis Yvert.

Préface de Denis Hollier

Collection Les Cahiers de la NRF, Gallimard

Parution : 21-01-2021

288 p. — ISBN : 9782072847974

Qu’y a-t-il de commun entre Michel Leiris et Marcel Jouhandeau ? Entre l’auteur de La Règle du jeu et celui de Chaminadour ? Entre l’écrivain-ethnologue du musée de l’Homme et celui qui fit le voyage des intellectuels collaborateurs à Weimar ?

Une nuit de mars 1924, le jeune apprenti poète et l’auteur admiré de Monsieur Godeau intime ont vécu ensemble « quelque chose qui s’est passé dans l’Absolu », comme l’écrira Michel Leiris. Dans les années vingt, les deux hommes ont conclu un pacte secret, rimbaldien, que cette correspondance inédite révèle.

Ce volume rassemble une centaine de lettres échangées pendant près de cinquante ans, malgré de graves ruptures avant et pendant la guerre. Des extraits des cahiers et journaux intimes de Leiris et de Jouhandeau, ainsi qu’une chronologie croisée, témoignent également de cette déterminante « amitié sous la cendre ».

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…