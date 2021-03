Martin Gibert

Faire la morale aux robots. Une introduction à l'éthique des algorithmes

Flammarion – Climats

ISBN : 9782080243973

168 p.

17,00 €

PRÉSENTATION

Une voiture pilotée par une intelligence artificielle est face à un choix tragique : pour éviter un enfant qui traverse la route, elle doit écraser un vieillard sur le bas-côté. Que faire, qui sauver dans l’urgence ? Voilà un dilemme qui rappelle la fameuse expérience de pensée du tramway, et qui illustre les enjeux moraux de l’intelligence artificielle.

Comment programmer nos robots – de transport, militaires, sexuels ou conversationnels – pour qu’ils prennent les bonnes décisions lorsqu’ils sont confrontés à des choix ? Quelle morale pour les robots ? Y en a-t-il, comme nous, de bons et de mauvais ?

S’intéresser à l’éthique des algorithmes, c’est plonger au cœur de nos différentes intuitions et théories morales, questionner nos biais et préjugés, mais aussi explorer un nouveau domaine de la philosophie, expliqué avec clarté et humour par Martin Gibert, chercheur en éthique de l’intelligence artificielle.

