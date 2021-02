Marc Froment-Meurice

Héraclite l'Obscur

Galilée

ISBN : 9782718609980

240 p.

20,00 €

PRÉSENTATION

« Si Héraclite paraît obscur, c’est qu’il ne nous a laissé que les réponses, et non les questions qu’il a commencé par se poser à lui-même. Il faut donc commencer par là : trouver les questions auxquelles ces fragments répondent. »

Philosophe et écrivain français, Marc Froment-Meurice est décédé en juin 2019. Son Héraclite l’Obscur, qu’il venait juste d’achever, n’est pas un essai sur Héraclite, mais une proposition de nouvelle traduction et de nouvel agencement des fragments : travail de « collecteur », disait-il, cherchant à s’approcher au plus près de la logique « obscure » déployée par Héraclite.

Lire un extrait...