Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France (1970-1971)

Suivi de Le savoir d'Oedipe

Michel Foucault

Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana,

par Daniel Defert, revue par Arianna Sforzini pour la présente édition

Seuil, "Essais", 2021

*

11.00 € TTC

396 pages

EAN 9782757873106

*

Dans le premier cours qu’il a professé au Collège de France, en 1970-1971, Michel Foucault inaugure le projet d’une histoire de la vérité qu’il déploiera treize années durant. Il commence ici avec la Grèce ancienne, articulant figures de la vérité et institutions qui les autorisent, depuis l’invention de la monnaie jusqu’à la naissance des pratiques judiciaires de l’enquête. Convoquant les figures de Solon, Œdipe, Aristote, il construit une véritable généalogie du discours philosophique et de la figure du sage, qui ne peuvent prétendre à la contemplation du vrai objective, universelle, éternelle qu’en occultant les luttes politiques et les partages économiques qui ont permis leur émergence. Au-delà de l’irénisme d’Aristote qui enracinait la volonté de vérité dans un pur désir de connaissance, Foucault approfondit la vision tragique de la vérité inaugurée par Nietzsche, dans un dialogue souterrain avec des sources plus contemporaines : Gilles Deleuze, Martin Heidegger, Marcel Detienne.

Voir le livre sur le site de l'éditeur...