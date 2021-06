Marie-Eve Fleury, Affect et pensée - Autour d'Ingeborg Bachmann

Presses Universitaires de Montréal, avril 2021.

194 p.

EAN 9782760644076

Papier : 29,95 $ ; pdf : 20,95 $

Présentation de l'éditeur :

L’originalité de ce livre réside avant tout dans le fait que s’y développe un savoir affectif dans lequel la pensée ne domine pas l’affect, ni l’affect la pensée. Trop souvent en effet, la science et la philosophie nient le rôle vital de ce dernier – ce à quoi ne font pas exception les études regroupées sous le nom d’affect theory. Toute la difficulté est là, et c’est ce qu’entend réussir cet essai : théoriser l’affect sans, par conséquent, le récuser. Dans sa tentative de le comprendre comme un état essentiellement subjectif, l’auteure se tourne vers l’expression artistique et littéraire, particulièrement celle de l’oeuvre de l’écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann.

Bachmann elle-même n’a pas théorisé l’affect, mais la variété de ses écrits (une thèse sur Heidegger, dont elle critique la conceptualisation abstraite de l’angoisse, de la poésie, des essais, une pièce de théâtre radiophonique, des romans, des nouvelles) et de ses obsessions (la souffrance, le mal, le virus du crime, les femmes malades, amoureuses, les failles du langage) permettent d’élaborer un savoir affectif, dont Marie-Eve Fleury explore ici brillamment certains aspects, en suivant le fil, parfois rompu, d’une pensée qui se déploie dans un essai fouillé, évocateur et... tout en affect.

Née à Saint-Norbert d’Arthabaska, Marie-Eve Fleury est écrivaine. Elle a notamment étudié à l’Université de Montréal et à l’Université de Vienne.