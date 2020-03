Manuela Draeger

Kree

Éditions de l'Olivier

320 pages

ISBN : 978-2-8236-1578-4

Les mendiants terribles ont pris le pouvoir. Du monde passé, il ne reste plus grand-chose. Il n’y a plus d’électricité, des oiseaux à taille humaine se mêlent aux survivants. Les immeubles tombent en ruine et les rues sont vides.

Accompagnée de sa fidèle chienne Loka et avec l’aide de Myriam Agazaki, mi-sorcière mi-voyante, Kree essaie d’oublier ses existences antérieures et de ne pas sombrer dans un nouveau cauchemar.

Portée par un puissant souffle romanesque, Manuela Draeger poursuit dans ce nouveau roman l’élaboration d’un univers unique en son genre.

http://www.editionsdelolivier.fr/catalogue/9782823615784-kree

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/02/25/la-memoire-post-exotique/