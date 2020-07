Nietzsche et la race

Marc de Launay

Seuil, Librairie du XXIe siècle

Date de parution 06/02/2020

20.00 € TTC

192 pages

EAN 9782021012118

Hitler rend visite en 1932 à la soeur de Nietzsche qui règne à Weimar sur les archives de son frère ; Mussolini, devenu fasciste, subventionne l’entreprise d’édition de ses oeuvres : est-ce à dire que le philosophe, qui meurt en 1900, mais dont l’oeuvre s’arrête en 1889, a pu contribuer à l’apparition du fascisme et du nazisme, alimenter leur propagande et soutenir leur idéologie raciste ? Les faits nous apprennent au contraire que les efforts des nazis pour l’enrôler ont été vains, et que les Archives Nietzsche sont même passées à la trappe dès la déclaration du conflit.

La « volonté de puissance » justifie-t-elle la formation d’une hiérarchie des valeurs qui exigerait une « race forte » pour s’imposer ? N’y a-t-il pas chez Nietzsche une exaltation de la force, de la guerre, de la « barbarie » créatrice ? Sa critique de la pitié, de la compassion pour tous les êtres vulnérables ne fait aucun doute. Pourtant, il s’oppose à tous les nationalismes comme à l’État ou aux masses.

La plupart des courants et tendances du XXe siècle se sont réclamés de la pensée du philosophe. Dans ce livre, Marc de Launay rappelle que Nietzsche espère la venue des esprits libres affranchis des phobies raciales.

*

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage:

"Le surhomme entre race et culture", par Arnaud Sorosina (en ligne le 2 juillet 2020).