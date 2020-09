Maris dupés

Miguel de Cervantès

Tirso de Molina

Édition bilingue : texte original en espagnol & traduction française par Nathalie Dartai-Maranzana.

P.U. Lyon

204 p. — ISBN-13 : 978-2-7297-1226-6

Parution le 01/10/20



Les femmes rencontrées dans ce recueil tirent joyeusement leur épingle des jeux de dupes dans lesquels elles entraînent leurs vieillards de maris. Lasses de subir leur jalousie et leur ennuyeuse compagnie, elles élaborent quelques tromperies pleines de fantaisie, pour le plus grand plaisir du public-lecteur. Sur le mode de la farce comique, Miguel de Cervantes dans l’Intermède du vieillard jaloux et Tirso de Molina dans la nouvelle des Trois Maris dupés exercent tout leur talent pour nous faire rire, tout en dénonçant les travers de la société espagnole du XVIIe siècle, en particulier celui du mariage arrangé.

En rassemblant ces textes, Nathalie Dartai-Maranzana dévoile la proximité des procédés qui les régissent et des thématiques qui les animent. En les traduisant, elle met à la portée du lecteur francophone deux joyaux de la littérature du Siècle d’or espagnol, en regard d’un texte original qui ravira tous ceux qui souhaitent enrichir leur connaissance de l’espagnol classique.

Sans doute le plus célèbre écrivain du monde hispanophone, Miguel de Cervantes (1547-1616) est l’auteur d’une œuvre prolifique et novatrice et surtout de L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (1605), reconnu comme le premier roman moderne. Tirso de Molina (1579-1648) fut l’un des grands dramaturges du Siècle d’or espagnol. Sa pièce, El Burlador de Sevilla (1630), est la première œuvre écrite sur le personnage de Don Juan.

