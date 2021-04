Alain Corbin

La rafale et le zéphyr

Une histoire de la manière d'éprouver et de rêver les vents

Fayard, avril 2021

180 p. — 19.00 € — EAN : 9782213718248.

Alain Corbin nous offre une promenade dans le vent, au gré des expériences humaines de cette force élémentaire et des efforts réalisés par l’homme pour le comprendre et le dompter.

Chacun peut éprouver le vent, sa présence, sa force, son influence. Parfois il crie et rugit, parfois il soupire ou caresse. Certains vents glacent, d’autres étouffent. Si l’homme a depuis l’Antiquité témoigné de cette expérience, il s’est longtemps heurté au mystère de ce flux invisible, continu, imprévisible. Le vent, aux traits immuables, échapperait-il à l’histoire ?

Il n’en est rien. Dans cet essai sensible, Alain Corbin nous guide au fil d’une quête initiée à la fin du xviiiesiècle pour comprendre les mécanismes d’un élément longtemps indomptable. C’est le temps de nouvelles expériences du vent, vécues au sommet de la montagne, dans les déserts ou, pour la première fois, dans l’espace aérien. Se modifient alors les manières de l’imaginer, de le dire, de le rêver, inspirant les plus grands écrivains, à commencer par Victor Hugo.

Un champ immense se dessine aux yeux de l’historien ; d’autant que le vent est aussi, et peut-être avant tout, symbole du temps et de l’oubli.

Historien spécialiste du xixe siècle, Alain Corbin est mondialement reconnu pour son approche novatrice sur l’historicité des sens et du sensible, auxquels il a consacré de très nombreux ouvrages. Co-directeur d’une Histoire des émotions (Seuil, 2016, 2 vol.), il a récemment publié La fraîcheur de l’herbe(Fayard, 2018 ; Pluriel, 2019) et Terra incognita. Une histoire de l’ignorance (Albin Michel, 2020).

