Marie Cléren

Danse et poésie plastiques. Transferts esthétiques en Europe (1909-1933)

préface rédigée par Anne Surgers

Paris, Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, 2022

Cette étude aborde un domaine exploré depuis peu par les études comparatistes, celui des relations entre la littérature et la danse. Il s’intéresse aux transferts culturels et esthétiques dans plusieurs pays européens entre 1909 et 1933. Que deviennent le ballet et le livret quand les peintres abstraits s’y intéressent ?

Table des matières…