[To the Actor]

Technique du comédien

Préface : Yul Brynner

L’instrument du comédien est le plus difficile à apprivoiser car il s’agit de son propre corps et de sa sensibilité.

Avant Michael Chekhov, il était aisé d’apprendre la diction mais cet élément du jeu dramatique n’avait jamais été accompagné d’un support concret. Être acteur a révolutionné la technique du comédien. Il est le seul ouvrage qui expose ce qu’il y a de plus important dans l’art dramatique : le moyen de maîtriser le Mécanisme de Création.

Si l’on peut dire que Chekhov est le prolongement de Stanislavski, il a surtout considérablement actualisé et adapté son enseignement pour le rendre plus accessible. Le théâtre et le cinéma américains doivent à Michael Chekhov le plus clair de leur art.

