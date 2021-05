Le rire des épistoliers. XVIe-XVIIIe siècle

Marianne Charrier-Vozel (dir.)

P.U.R., 2021

*

25 EUR

348 p.

ISBN : 978-2-7535-8146-3

*

Étudier le rire des épistoliers du XVIe au XVIIIe siècle participe de l’écriture de l’histoire des émotions qui connaît actuellement un grand essor. Mais la tâche est ardue pour le chercheur qui s’intéresse au rire car les manuels épistolographiques de l’Âge classique se méfient du rire et de ses usages. Le rire met la lettre sous tension, entre proximité et distance, entre respect des convenances et choix du ton, entre travail, naturel et familiarité. Le rire de l’épistolier relève bel et bien d’une poétique de l’effet que le concept d’écho épistolaire permet de saisir pleinement.

Avec les soutiens de la Fondation d’entreprise La Poste, de l’université de Bretagne occidentale et du CECJI.

