Francesco Robortello. Réception des Anciens et construction de la modernité

Dirs.: Monique Bouquet, Sergio Cappello, Claire Lesage et Michel Magnien

Presses Universitaires de Rennes, 2020

*

510 p.

45 EUR

ISBN : 978-2-7535-7825-8

*

DESCRIPTION :

Cet ouvrage présente d’une façon toute nouvelle l’humaniste italien Francesco Robortello (1516- 1567), réputé pour avoir, le premier, commenté intégralement la Poétique d’Aristote. Les contributions insistent sur le pédagogue, éditeur, philologue et philosophe qu’il a été, ainsi que sur le rôle prépondérant qu’il a joué dans l’instauration de la critique textuelle, le renouvellement éthique et méthodique de la lecture des Anciens, la (re)définition des genres littéraires. Elles mettent en évidence sa démarche exégétique, fondée sur une éthique singulière, et son goût prononcé pour une méthode « ouverte ».

Voir la table des matières...

Voir le livre sur le site de l'éditeur...