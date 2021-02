Mikhaïl Boulgakov, Ivan Vassilievitch

Traduction de Katherine Barsacq / Préface de Stéphane Barsacq

Editions Corlevour, 2021

*

6,00€ – 10,00€

112 p. ; 11 x 17 cm

ISBN : 978 2372090834

*

En 1935, l’année de création d’Ivan Vassilievitch, Staline étendait la peine capitale aux enfants de douze ans après avoir interdit tout recours contre les sentences de mort prononcées par les juridictions spéciales du NKVD – la police d’État. C’est avec ce repère historique en tête qu’il faut lire Ivan Vassilievitch. Alors on goûte mieux l’insolence formidable et l’humour dévastateur de cette pièce en trois actes, pleine de rebondissements, de quiproquo et de coups de théâtre. Hélas, catalogué de petit-bourgeois réactionnaire, Boulgakov ne verra jamais monter son oeuvre théâtrale, ni publier ses romans. La censure savait ce qu’elle faisait : nul doute que cette pièce aurait connu l’énorme succès que ses répétitions présageaient. Dans un décor familier à tous les soviétiques – un appartement communautaire – Timoféïev, un savant fou a mis au point une machine à faire tomber les cloisons du temps et de l’espace. Son déclenchement met en scène Ivan le Terrible en même temps que le terrible Ivan, syndic de l’immeuble qui, s’il porte le même nom que le tsar, lui ressemble aussi comme un jumeau. Sur le principe des poupées russes, ce vaudeville truculent et sarcastique cache une satire du pouvoir, qui dévoile à son tour celle de la société moscovite, puis de l’intelligentsia de l’époque.

Le génie satirique de Boulgakov est tel, que la machine de Timofeïev se met en marche pour chaque lecteur, quels que soient le monde, l’époque, et la société qu’il habite. Il ne peut plus alors que pleurer…

de rire. (Christiane Rancé)

