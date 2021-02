Les jeux subtils de la poétique, des nombres et de la philosophie. Autour de la musique de Walter Zimmermann

Moreno Andreatta, José Luis Besada (dir.)

Hermann, 2021

*

272 p.

35 EUR

ISBN : 9791037006660

*

DESCRIPTION

Walter Zimmermann (né en 1949) est indéniablement une figure qui fascine et s'impose par sa démarche nomade dans le panorama des musiques d'aujourd'hui. Pianiste de formation, il avait fondé en 1977 le « Beginner Studio » à Cologne où furent données de nombreuses œuvres de musique expérimentale, telles celles de Morton Feldman. Parallèlement à son ancrage dans les musiques savantes et à ses préoccupations théoriques et philosophiques, il a montré un intérêt durable pour d'autres traditions culturelles, voire même des expressions régionales. Ce premier ouvrage français consacré à ce compositeur est issu d'un colloque international organisé à Strasbourg en 2018 et dont l'objectif était de scruter les liens étroits entre mathématiques et musique, parfois par le biais de la philosophie, les questions d’écriture ou de composition, d’intonation, et les liens fondamentaux de ces musiques avec la poésie de diverses époques.

