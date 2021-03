Une histoire sociale de la prostitution. Montréal, 1800-1850

Mary Anne Poutanen

les éditions du remue-ménage

ISBN : 978-2-89091-740-8

496 p.

40,00 $

Traduit de l’anglais par Hélène Paré

PRÉSENTATION

Début XIXe siècle, les Montréalaises qui ont recours au commerce sexuel pour assurer leur subsistance sont loin de former un bloc homogène. Même si celles que l’on accuse d’être des « femelles à la sexualité débridée » sont pour la plupart issues des classes populaires, leurs motivations et leurs origines sont multiples. Comment négocient-elles au quotidien avec leur famille et avec leur voisinage ? Sur qui peuvent-elles compter, et de qui doivent-elles absolument se méfier ? Ces femmes dont la sexualité est condamnée seront souvent poursuivies en cour afin de renforcer les hiérarchies sociales et donner raison à l’autorité bourgeoise.

Ce livre retrace l’histoire passionnante et largement méconnue du travail du sexe à Montréal durant la première moitié du XIXe siècle, depuis la perspective des femmes l’ayant pratiqué, afin de lever le voile sur leur expérience et leur autonomie. Dépliant et analysant ces dynamiques complexes, ce livre réunit plusieurs histoires : celles de la famille, de la société, de la justice criminelle, de la sexualité, de l’ethnicité, de la race et du genre, tout en plaçant en son centre les récits de femmes accusées de prostitution, glanés méticuleusement par l’historienne.

Beyond Brutal Passions : Prostitution in Early Nineteenth-Century Montreal a été publié chez McGill-Queen’s en 2015. Il a remporté le Prix Lionel-Groulx de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.

Mary Anne Poutanen enseigne à l’Université McGill au sein du Programme d’études sur le Québec et de l’Institut d’études canadiennes. En plus d’enseigner au département d’histoire de l’Université Concordia à titre de professeure affiliée, elle est membre du Groupe d’histoire de Montréal ainsi que du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises de McGill.